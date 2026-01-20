Белоусов: в СВО военные инженеры демонстрируют высочайшее мастерство
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие инженерных войск демонстрируют в ходе СВО высочайшее мастерство и верность Отчизне. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова в День инженерных войск.
21 января в ВС РФ отмечается 325-летие инженерных войск. В приказе отмечается, что "на протяжении многих лет военные инженеры самоотверженно выполняют свой воинский долг, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины".
"Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав инженерных войск демонстрирует высочайшее мастерство и верность Отчизне, действует четко и грамотно в сложной обстановке, с честью решает ответственные задачи по снижению боевого потенциала противника, очистке местности от взрывоопасных предметов, минированию, возведению укрытий и наведению переправ", - говорится в приказе.
Белоусов отметил, что "эффективная работа военных инженеров была бы невозможна без поступающих на вооружение уникальных образцов современной техники, созданных в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".
"Отдельные слова признательности хотел бы выразить ветеранам за бесценный опыт и знания, которыми они делятся с молодым поколением. "Уверен, что личный состав инженерных войск и впредь будет совершенствовать свои профессиональные навыки, обеспечивать безопасность государства и отстаивать его национальные интересы", - заключил министр.