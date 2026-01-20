Боец Федоров ворвался на позиции ВСУ и огнем уничтожил двоих боевиков

Благодаря действиям военного ВС РФ смогли с минимальными потерями захватить опорный пункт противника, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минобороны РФ рассказало о подвиге стрелка-помощника гранатометчика сержанта Айаала Федорова, ворвавшегося на украинские позиции и уничтожившего огнем двоих боевиков, благодаря чему удалось захватить опорный пункт ВСУ.

Федоров в составе штурмовой группы получил задачу атаковать опорный пункт ВСУ на одном из тактических направлений. Сержант в момент начала огневого контакта штурмовой группы с противником определил местоположение огневых точек и скрытно выдвинулся во фланг позиции украинских боевиков.

"Незаметно добравшись до окопа противника, он ворвался на их позиции и точным огнем уничтожил двоих боевиков, что позволило штурмовой группе броском преодолеть расстояние и полностью захватить опорный пункт. Мужественные и грамотные действия сержанта Айаала Федорова позволили с минимальными потерями захватить опорный пункт противника штурмовой группой, закрепиться и обеспечить дальнейшее продвижение российских войск в глубину обороны противника", - проинформировали в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали о подвиге механика-водителя рядового Сергея Журавлева, который выполнял боевую задачу по обеспечению наступления в составе экипажа БМП-2. Штурмовая группа ВС РФ под прикрытием огня успешно захватила опорный пункт ВСУ, и рядовой Журавлев получил задачу доставить группу закрепления и обеспечить огневую поддержку в случае контратаки противника.

Во время перевозки группы закрепления боевая машина пехоты попала под атаку ударного БПЛА противника, но рядовой Журавлев продолжил движение и сумел доставить группу. Оперативно выбрав удобную огневую позицию, Журавлев завел машину и тщательно замаскировал ее от обнаружения с воздуха. Во время контратаки противника боевая машина пехоты не была обнаружена благодаря грамотной маскировке, и при приближении к позиции российских штурмовиков украинские боевики попали под точный огонь, в результате чего понесли значительные потери и затем отступили.

"Рядовой Журавлев, понимая, что боевая машина будет обнаружена, оперативно вывел БМП на запасную позицию и продолжил выполнение боевой задачи. Благодаря навыкам и мужеству рядового Сергея Журавлева российские штурмовики заняли и удержали важный опорный пункт противника и нанесли противнику значительные потери в живой силе", - добавили в Минобороны.