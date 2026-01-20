Начальник инженерных войск РФ: девиз "Без нас - никто" подтвердился в ходе СВО

Он заявил об этом в интервью к 325-летию со дня основания инженерных войск

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Важнейшая роль инженерных войск и девиз "Без нас - никто" вновь подтвердились в ходе спецоперации. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".

Инженерные войска ВС РФ 21 января отмечают 325-летие со дня основания.

"Родина достойно оценивает тяжелый ратный труд военных инженеров", - подчеркнул генерал-лейтенант. Он отметил, что "среди различных формирований в инженерных войсках насчитывается 16 гвардейских частей: шесть инженерных бригад, девять инженерных полков и одно училище". "В ходе специальной военной операции вновь подтвердилась важнейшая роль инженерных войск и девиз "Без нас - никто". Тысячи военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, девять из них стали Героями Российской Федерации", - сказал он.

Ставицкий отметил постоянное развитие инженерных войск ВС РФ. "Учитывая современные реалии, и в первую очередь специальную военную операцию, можно смело сказать, что инженерные войска постоянно развиваются и совершенствуют способы выполнения задач инженерного обеспечения. Летопись военных инженеров ведется, и ничего, что они совершают на пути к победе, не забывается", - подчеркнул он.