Инженеры ВС РФ оборудовали более 100 скважин для обеспечения водой жителей ДНР

Они задействовали 17 бурильных установок, расчеты которых выполняют работу на заранее разведанных точках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военные инженеры в ходе СВО оборудовали в ДНР свыше 100 скважин для обеспечения водой населенных пунктов. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"С учетом того, что в Донецкой Народной Республике боевики ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений, военными инженерами оборудовано более 100 скважин. Задействовано 17 бурильных установок, расчеты которых выполняют работу на заранее разведанных точках, где необходимо обеспечить добычу воды, которая после очистки пойдет как на наполнение водохранилищ, так и для обеспечения населенных пунктов", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда" по случаю отмечаемой 21 января 325-й годовщины со дня образования инженерных войск.