Начальник инженерных войск рассказал, какая задача стала приоритетной в СВО

Речь о маскировке и имитации важных районов и объектов, отметил Юрий Ставицкий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Задача по маскировке и имитации важных районов и объектов в ходе СВО стала приоритетной. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Учитывая возможности систем разведки и наведения высокоточного оружия противника, задача по скрытию и имитации важных районов и объектов в ходе специальной военной операции стала приоритетной. Широкое применение получило оборудование ложных позиций и районов с применением макетов промышленного изготовления и макетов высокой детализации, изготовленных из подручных средств силами инженерно-маскировочных подразделений", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда" по случаю отмечаемой 21 января 325-й годовщины со дня образования инженерных войск.