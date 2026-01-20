Начальник инженерных войск: в зоне СВО устроены противодроновые коридоры

Их создали для более безопасного маневрирования, сообщил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военные инженеры создали в зоне СВО противодроновые коридоры. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В целях выполнения задач по подготовке и содержанию путей движения и маневра войск в ходе специальной военной операции в зонах ответственности группировок войск устроены и содержатся противодроновые коридоры безопасности", - сказал Ставицкий в интервью газете по случаю отмечаемой 21 января 325-й годовщины со дня образования инженерных войск.

Он отметил, что основными препятствиями на путях движения войск являются разрушенные участки дорог, путепроводы, мосты и плотины, а также скопления поврежденной техники, занимающие одну из полос движения или разбросанные по всей ширине проезжей части. На дорожных направлениях встречались минновзрывные заграждения в виде противотанковых мин. Для устранения таких препятствий активно используются беспилотные летательные аппараты, оборудованные системами сброса зарядов или специальными приспособлениями для траления.