За год инженеры Росгвардии выполнили более 50 тыс. задач в зоне СВО

Росгвардейцы проверили около 18 тыс. км маршрутов, обнаружили и обезвредили более 130 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженеры Росгвардии за год выполнили более 50 тыс. служебно-боевых задач в районах проведения СВО и КТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе участия войск национальной гвардии в выполнении задач в зоне СВО группами разминирования выполнено более 50 тыс. задач, в ходе которых проверены около 18 тыс. км маршрутов движения войск, обнаружены, обезврежены либо уничтожены свыше 130 тыс. взрывоопасных предметов, а также более 4 тонн взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы проводят инженерную разведку, поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, обследование маршрутов движения войск и объектов инфраструктуры, а также уничтожение обнаруженных боеприпасов и вооружения.

Там добавили, что в Курской области сводные инженерно-саперные подразделения Росгвардии во взаимодействии с ГУ МЧС России по Курской области и линейным отделом МВД России на транспорте участвуют в системе разминирования региона. Ими выполнено более 400 задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, обнаружено свыше 4 тыс. таких предметов, из которых более 2 тыс. уничтожены на месте.