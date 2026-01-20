НТЦ "Модуль": в 2026 году планируется запустить первые спутники ДЗЗ

Их будут использовать для съемки поверхности Земли с управлением в автоматическом режиме

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первые малые космические аппараты (МКА) для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) научно-технического центра (НТЦ) "Модуль" для съемки поверхности планеты с управлением в автоматическом режиме планируются к запуску в 2026 году. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил генеральный директор центра Андрей Адамов.

"В 2025 году мы закончили разработку уникального изделия - малого космического аппарата для дистанционного зондирования Земли (МКА для ДЗЗ) <…>. Основная задача МКА такого типа - съемка поверхности Земли из космоса. Уникальность спутников в том, что управление ими будет вестись в автоматическом режиме. Программное обеспечение, которое создают наши специалисты, позволит принимать информацию со спутников, а также управлять ими. Запуск изделий намечен на 2026 год", - сказал он.

Адамов отметил, что в рамках этой разработки "Модуль" плотно сотрудничал с Новосибирским государственным университетом.

Кроме того, он заявил, что в 2027 году планируется завершение разработки датчика магнитного поля на основе эффекта Холла. "Это устройство будет представлено в двух вариантах - аналоговом и цифровом. Изделие актуально для применения в автомобильной и промышленной электронике, в сфере энергетики и медицины", - уточнил глава НТЦ.

Научно-технический центр "Модуль" основан в 1990 году. Компания является российским лидером в области разработки и производства бортового оборудования и микроэлектронного дизайна.