Военкор Соколова: солдаты ВСУ изнасиловали и убили жительницу Авдеевки

Двое из них были ликвидированы, одного взяли в плен, сообщила военный корреспондент

Редакция сайта ТАСС

© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Солдаты ВСУ изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР. Об этом ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова, общавшаяся с одним из взятых в плен украинских солдат.

"Однажды у меня был диалог с украинским военнопленным. Он сам родом из Краматорска, мы говорили по-русски. Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было три этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они ее жестоким способом изнасиловали и убили. И думали, что это им сойдет с рук. Но вот наступала одна из российских бригад, и двое были ликвидированы, а этот взят в плен. И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести", - сказала она.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.