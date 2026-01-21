Оператор Сокол: бойцы "Севера" уничтожили польскую САУ Krab в Сумской области

Боевую задачу выполнил расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет"

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил старший оператор БПЛА 34-й бригады "Севера" с позывным Сокол.

"При ведении воздушной военной разведки обнаружили артиллерийскую установку Krab. Передали информацию расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет", установка Krab была уничтожена", - рассказал собеседник агентства.

Сокол добавил, что установка была уничтожена в Сумской области.