ВС РФ в приграничных регионах России уничтожили 4,5 млн взрывоопасных предметов

По информации Минобороны, очищено более 250 тыс. га

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 4,5 млн взрывоопасных предметов уничтожено в Донбассе, Новороссии и приграничье РФ к настоящему времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях очищено более 250 тыс. га, при этом обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении в преддверии Дня инженерных войск.

В ведомстве также отметили, что в ходе специальной военной операции инженеры успешно решают весь комплекс задач инженерного обеспечения - разминирование территорий, фортификационное оборудование позиций и наведение переправ через водные преграды. "Инженерные войска остаются неотъемлемой и высокоэффективной составляющей Вооруженных сил Российской Федерации, гарантирующей выполнение задач в любой обстановке", - добавили в Минобороны РФ.