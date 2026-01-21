ВС РФ разминировали населенный пункт на красноармейском направлении

Задачу выполнили саперы группировки "Центр", уточнили в Минобороны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Центр" очистили от мин один из населенных пунктов на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" встретили 325-ю годовщину со Дня образования инженерных войск Вооруженных сил России, продолжая достойно выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе боевой работы саперы провели разминирование одного из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики, а также участков дорог и местности, прилегающих к нему", - сказано в сообщении.

Специалисты при помощи БПЛА провели разведку примыкающих дорог, обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

В самом населенном пункте группа разминирования обследовала дороги, частную территорию и строения. Из-за невозможности извлечения взрывоопасных предметов саперы уничтожили их на месте.