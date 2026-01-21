ВСУ потеряли 3 беспилотника и 14 ПУ БПЛА в зоне ответственности "Востока"

Российские военнослужащие ликвидировали технику и пункты управления дронами противника в том числе и с помощью беспилотных систем

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили 3 беспилотника самолетного типа и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.