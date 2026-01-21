ВСУ потеряли 3 беспилотника и 14 ПУ БПЛА в зоне ответственности "Востока"
Редакция сайта ТАСС
02:01
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили 3 беспилотника самолетного типа и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.