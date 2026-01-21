ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 14 пунктов дислокации

Сбито семь беспилотников противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск 14 пунктов временной дислокации, 32 блиндажа с военными и 2 терминала связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито 7 беспилотников противника", - сказал Астафьев.