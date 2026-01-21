Командир Борз: ВСУ дистанционно атакуют курское приграничье магнитными минами
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ВСУ сбрасывают с дронов в курском приграничье мины с магнитными датчиками, которые взрываются при приближении к ним вооруженных военных или техники. Об этом сообщил командир инженерно-саперного отделения с позывным Борз.
"Противник использует очень много всяких уловок, разных датчиков магнитных на передвижение. Он элементарно может сбросить снаряд с магнитным датчиком, который в течение 10 минут считывает среду, и, когда с оружием элементарно подходишь, он чувствует изменение магнитного поля и взрывается", - сказал Борз.
Он добавил, что такие мины сдергиваются сапером с помощью "кошки" и уничтожаются на месте.
21 января отмечается День инженерных войск. Саперы группировки войск "Север" встречают свой профессиональный праздник, выполняя задачи по разминированию Курской области.