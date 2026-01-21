Группировка "Запад" уничтожила за сутки 86 БПЛА и тяжелых коптеров ВСУ

Российские силы ПВО сбили 53 тяжелых боевых квадрокоптера и 33 БПЛА самолетного типа противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Силы ПВО за сутки сбили 33 БПЛА самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе управляемый авиационный боеприпас, 33 БПЛА самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера", - сказал он.

Кроме того, по его данным, за сутки выявлены и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 6 складов боеприпасов ВСУ.