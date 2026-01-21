Бойцам добровольческого отряда "БАРС-13" группировки "Юг" вручили награды

Военнослужащих награждал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды более 25 отличившимся бойцам добровольческого отряда "БАРС-13" из состава группировки войск "Южная". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Медаль "За храбрость" 2-й степени получил за отражение наката противника, в этом бою был ранен, накат успешно отразили", - рассказал командир отделения с позывным "Урал" о получении государственной награды.

Как отметили в военном ведомстве, уверенное выполнение боевых задач добровольцами отрядов "БАРС" и грамотно организованное их командирами противодействие подразделениям ВСУ позволяет развивать успех в наступлении войск ВС РФ на всех направлениях специальной военной операции. "В ходе многочисленных боев с украинскими националистами добровольцы отрядов срывают множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожают важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и различной техники", - говорится в сообщении МО РФ.

В ходе вручения наград Туляганов поблагодарил каждого военнослужащего за труд и лично пообщался с бойцами, пожелав им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.