ВС РФ уничтожили группу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Боевую задачу выполнили расчеты десантников ивановской дивизии ВДВ в составе группировки "Днепр", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Расчеты десантников ивановской дивизии ВДВ в составе группировки войск "Днепр" уничтожили группу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Прошедшей ночью воздушной разведкой была выявлена попытка противника произвести ротацию. Командование приняло решение открыть огонь и нанести поражение по боевикам ВСУ. После получения координат, был произведен пристрелочный выстрел. А затем было совершено еще два, в результате которых цель была поражена", - рассказал командир орудия с позывным Мультик.

Как отметили в военном ведомстве, координаты временной дислокации противника были переданы расчету буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников навел орудие и точными выстрелами уничтожил пункт временной дислокации противника с личным составом и автомобилем, сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения. "В ходе выполнения боевой задачи расчетом были применены осколочно-фугасные снаряды, что всегда позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе противника", - добавили в Минобороны РФ.