Группировка войск "Центр" уничтожила тяжелые коптеры и технику ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Центр", поддерживая штурмовые группы, в режиме "свободной охоты" уничтожили тяжелые коптеры, технику и живую силу ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы операторы БПЛА при получении информации об обнаружении в воздушном пространстве гексокоптеров типа "Баба-яга" ВСУ поднимают дежурные FPV-перехватчики в воздух и оперативно уничтожают все выявленные вражеские цели, не позволяя им подлететь к позициям российских войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, находясь в дежурном полете и управляя ударными FPV-дронами, спецназовцы выявили и уничтожили живую силу противника в лесополосах, а также сорвали ротацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, добавили в военном ведомстве.