Расчеты ЗРК "Тор-МУ" сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

Противник использовал БПЛА для атаки и разведки маршрутов подлета, отметили в Минобороны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожили беспилотники ВСУ на подлете к позициям ВС РФ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В районе выполнения задач была зафиксирована активность БПЛА противника, использовавшихся для атаки и разведки маршрутов подлета. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" оперативно обнаружили воздушные цели, взяли их на сопровождение и выполнили пуски по выявленным объектам. Беспилотники были уничтожены на подлете к позициям, что сорвало замысел противника и не позволило ему нанести удар по переднему краю", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчета тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и операторов беспилотников в Запорожской области.

Так, "Солнцепек" нанес удар термобарическими боеприпасами, в результате которого был уничтожен опорный пункт противника вместе с находившейся в нем живой силой.

В свою очередь, расчеты войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили танк ВСУ при выдвижении на позицию. "После поражения техники противник предпринял попытку эвакуации, прибывшая группа была своевременно обнаружена и уничтожена ударными средствами", - отметили в Минобороны.