Военкор Соколова: заградотряды ВСУ расстреливают бегущих мобилизованных

Военный корреспондент считает, что Владимира Зеленского нужно "судить за геноцид собственного народа"

Редакция сайта ТАСС

© Spencer Platt/ Getty Images

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Командование ВСУ в ходе СВО не раз применяло заградотряды, которые расстреливали украинских мобилизованных при попытке бегства с позиций. Об этом в интервью ТАСС рассказала военкор Елена Соколова.

Говоря о взятых в плен солдатах ВСУ, Соколова отметила, что с 2023 года, времени освобождения Авдеевки и обрушения обороны ВСУ на других направлениях, среди них стало встречаться все больше мобилизованных.

"Как на Украине говорят, "бусифицированные", которых просто упаковали и отправили воевать. Это абсолютно немотивированные бойцы, которых просто бросили на мясо. А тех, кто был более-менее на что-то способен, обычно старались держать позади. Сколько мы видели с "птиц" (разведывательных дронов - прим. ТАСС), как у них работали заградотряды, когда пытались сбежать с позиций украинские военные. Их просто в спину расстреливали. И сколько раз мы сталкивались с тем, что взяли бойца в плен, прошел обмен, а его опять отправили на фронт. И, на самом деле, это страшно. Я считаю, что Зеленского нужно судить за геноцид собственного народа", - сказала она.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.