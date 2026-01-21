Военные инженерных подразделений группировки "Запад" получили госнаграды

По данным Минобороны, награды личному составу соединения вручил начальник инженерных войск группировки генерал-лейтенант Бахтияр Набиев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" получили боевые награды в преддверии Дня инженерных войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" вручили государственные награды за самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач, сопряженных с риском для жизни. Боевые награды для вручения проявившим мужество и героизм солдатам, сержантам, старшинам и офицерам соединения были доставлены прямо на передовые позиции", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, награды личному составу соединения вручил начальник инженерных войск группировки войск "Запад" генерал-лейтенант Бахтияр Набиев. В их числе ордены Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, медали "За отвагу", Суворова и Жукова. Набиев особо отметил вклад военнослужащих в общее дело победы, поблагодарил военных инженеров за успешные действия на стратегически важном участке фронта, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Он также пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов в службе на благо России.

В День инженерных войск военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады и 92-го отдельного саперного полка группировки "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на всех участках своей зоны ответственности, добавили в Минобороны. "На протяжении нескольких сот километров фронта саперы и инженеры ежедневно выполняют ключевые задачи, в том числе инженерно-саперную разведку, разминирование освобожденных территорий и другие. В свой праздник инженеры и саперы, как всегда, на передовой. Их работа - это основа безопасности основных сил и гражданского", - говорится в сообщении.