ТАСС: ВСУ из-за сложностей у Мелового используют дроны "Баба-яга" для снабжения

Военнослужащие ВС РФ осложнили логистику противника, сообщили российские силовики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ВСУ вынуждены использовать тяжелые дроны "Баба-яга" для снабжения из-за осложнения логистики у Мелового - Хатнего в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое - Хатнее в результате активных наступательных действий и результативных ударов по мостам и переправам бойцы "Севера" взяли под огневой контроль маршруты снабжения противника и существенно осложнили логистику. В связи с этим враг вынужден использовать дроны типа "Баба-яга" для снабжения своих позиций", - сказал собеседник агентства.