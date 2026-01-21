ТАСС: в Харьковской области уничтожены две боевые группы ВСУ на пикапах

Российские военнослужащие ликвидировали личный состав вместе с техников противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ВСУ пытались увеличить численность личного состава на передовых позициях в Харьковской области, уничтожены две боевые группы ВСУ на пикапах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях. Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты аэроразведкой бойцов "Севера". Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом", - сказал собеседник.