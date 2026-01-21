Боец Маугли и овчарка Лукреция обезвредили свыше сотни взрывчатых объектов ВСУ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащий группировки войск "Запад" с позывным Маугли со своей собакой Лукрецией обнаружили и обезвредили более сотни взрывных устройств в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России в День инженерных войск.

"Инженер-доброволец с позывным Маугли из состава 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" и его собака Лукреция породы бельгийская овчарка (малинуа) обнаружили и обезвредили сотни взрывных устройств в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что их тандем начал свой профессиональный путь еще в гражданской жизни, где их основной задачей был поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств в аэропортах. Благодаря ранее наработанным навыкам и взаимодействию Маугли и Лукреция сегодня спасают жизни военнослужащих и мирных граждан.

Как уточнили в военном ведомстве, подготовка Лукреции позволяет ей обнаруживать не только металлические мины, но и современные взрывные устройства из пластика, а также хорошо замаскированные растяжки.

"Работая в паре, команда проверила десятки километров маршрутов и территорий, обезвредив несколько сотен опасных объектов. Их точность и скорость неоднократно предотвращали потери личного состава и сохраняли жизни гражданского населения", - добавили в Минобороны.

21 января в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) ежегодно отмечается День инженерных войск. Праздник был установлен указом президента России Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года, ныне отмечается в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Современные инженерные войска ВС РФ выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов, устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы, оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях, выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов.