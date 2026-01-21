Группировка "Север" уничтожила блиндаж с ВСУ на харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотной платформы уничтожили блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины в лесополосе на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир взвода 344-го мотострелкового полка с позывным Кот.

"Военнослужащие 344-го мотострелкового полка уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ в лесополосе возле Двуречанского [Харьковской области] при помощи беспилотной платформы. Подразделения беспилотных систем все чаще применяю роботизированные платформы в зоне проведения спецоперации не только для подвоза или доставки боевых комплектов и материальных средств, но и для выполнения боевых задач: например, уничтожения блиндажей и огневых точек противника", - рассказал он.

Командир отметил, что беспилотные платформы позволяют уничтожать живую силу ВСУ, сохраняя жизнь штурмовикам ВС РФ. "Например, мы обнаружили блиндаж или огневую точку, оператор запустили платформу и сопроводил ее до цели, сдетонировав снаряженный боекомплект. Нашим бойцам остается только провести зачистку и осмотреть блиндаж противника на наличие оставшейся живой силы", - добавил Кот.