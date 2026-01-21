Над регионами России за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Над Краснодарским краем уничтожили 45 БПЛА

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Силами ПВО за ночь уничтожены 75 украинских беспилотников над регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 - над территорией Краснодарского края, 9 - над территорией Орловской области, по 3 - над территориями Ростовской области и Республики Крым, по 2 - над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей, 7 - над акваторией Черного моря, 1 - над территорией Воронежской области и 1 - над акваторией Азовского моря", - сообщили в военном ведомстве.