Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:52
© Эрик Романенко/ ТАСС

Основные события 22 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:10

ВСУ за минувшие сутки дважды атаковали территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:06

Китай готов содействовать мирному процессу в рамках решения украинского кризиса, об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

21:03

Младший сержант Михаил Чалов в ближнем бою уничтожил шесть украинских военных и удержал захваченную позицию до прибытия подкрепления.

