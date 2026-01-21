Военная операция на Украине. Онлайн
21:00
обновлено 21:52
Младший сержант Михаил Чалов в ближнем бою уничтожил шесть украинских военных и удержал захваченную позицию до прибытия подкрепления.
Китай готов содействовать мирному процессу в рамках решения украинского кризиса, об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
ВСУ за минувшие сутки дважды атаковали территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
