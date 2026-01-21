В Запорожской области уничтожили две группы диверсантов ВСУ в форме ВС РФ

Украинских военных обнаружили операторы БПЛА, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши операторы БПЛА выследили украинских диверсантов на границе Запорожскойи Днепропетровской областей - две группы. Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены", - сказал Кимаковский.