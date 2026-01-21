ВСУ потеряли наблюдательные пункты, технику, укрепления под Константиновкой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили пять наблюдательных пунктов, автомобили, роботизированные комплексы, укрепления и пункты управления БПЛА противника на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пять наблюдательных пунктов с живой силой противника и передали их координаты расчетам артиллерии. Точными попаданиями из 152-мм орудий "Мста-Б" и 122-мм Д-30 все посты с живой силой противника были уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что один расчет артиллерии группировки способен поражать до 15 целей в сутки, действуя в любое время суток и в любых погодных условиях

В Минобороны также рассказали, что артиллеристы той же 6-й мотострелковой дивизии ликвидировали прямым попаданием блиндаж с личным составом ВСУ. Кроме того, операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии в составе Южной группировки там же под Константиновкой уничтожили два автомобиля, два наземных робототехнических комплекса, антенну управления и пункт управления беспилотниками противника.