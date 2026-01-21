В Воронежской области началась подготовка подразделений беспилотных систем МВО

Практически все прибывшие на обучение будущие специалисты беспилотников имеют боевой опыт, полученный в зоне СВО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Занятия по спецподготовке с военнослужащими подразделений беспилотных систем Московского военного округа с практическими полетами и отработкой задач начались на одном из полигонов в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

"В ходе занятий операторы и начальники расчетов ударных беспилотников самолетного типа "Молния" отработали запуск, пилотирование, ведение разведки и выявление целей для уничтожения. С запущенными самолетными БПЛА в качестве учебных целей прошли занятия операторов FPV-дронов, обучающихся противодействию беспилотным системам противника. Также в ходе занятий расчеты НРТК "Курьер" отработали перемещение наземного роботизированного комплекса в различных условиях местности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа обратили внимание, что практически все прибывшие на обучение будущие специалисты беспилотников имеют боевой опыт, полученный в зоне СВО.

Отмечается, что система организации обучения на полигонах была модернизирована и приведена в соответствие новым требованиям ведения современных вооруженных конфликтов. В нынешнем ее виде содержание предметов обучения для военнослужащих представляет собой единое целое - в ходе занятий бойцы учатся пилотированию БПЛА, противодействию им различными способами, штурмовым действиям в условиях применения противником беспилотных систем, при этом учебная задача для одних специалистов становится учебной вводной для других.