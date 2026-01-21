Начальник инженерных войск ВС РФ поздравил военных с профессиональным праздником

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий выступил с речью из освобожденного населенного пункта в зоне группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поздравил военнослужащих с профессиональным праздником из одного из освобожденных населенных пунктов в зоне группировки "Центр", передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю всех с праздником, благодарю за службу и ратный труд. Желаю всем крепкого здоровья, огромного личного счастья и благополучия, новых успехов и свершений на благо инженерных войск и великой Родины - России. Мы с вами находимся в недавно освобожденном от противника группировкой "Центр" населенном пункте. Рядом со мной руководство и личный состав инженерных войск группировки. Они все присоединяются к нашему поздравлению. Поздравляем!" - сказал он по ВКС в ходе торжественного концерта в честь 325-летия инженерных войск ВС РФ в Центральном академическом театре Российской армии.