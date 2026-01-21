Генерал-лейтенант Ставицкий назвал инженерные войска важной составляющей армии РФ

В их состав входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, понтонно-мостовые, дорожные, маскировочные и другие подразделения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженерные войска Вооруженных сил Российской федерации являются важной составляющей российской армии и вносят весомый вклад в безопасность государства. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"21 января отмечается 325-я годовщина образования инженерных войск России. Они прошли сложный путь развития и сегодня являются важной составляющей военной организации государства, вносящей весомый вклад в защиту суверенитета и безопасности России", - сказал он по ВКС в ходе торжественного концерта в честь 325-летия инженерных войск ВС РФ в Центральном академическом театре Российской армии.

Ставицкий отметил, что уже 325 лет инженерные войска обеспечивают достижение побед на полях сражений. "Начиная с Полтавской битвы, инженерные войска стали участниками всех войн, военных компаний и вооруженных конфликтов, покрыв себя неувядаемой славой", - подчеркнул он.

День инженерных войск отмечается ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации 21 января. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года и ведет отсчет с открытия Петром I 21 января 1701 года в Москве первой Инженерной школы. Ныне празднуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

В настоящее время в состав инженерных войск России входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, понтонно-мостовые, дорожные, маскировочные и другие подразделения. Среди задач инженерного обеспечения особое место занимает разминирование. На сегодняшний день в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий и приграничья саперами войск очищено более 250 тыс. га, обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн. взрывоопасных предметов.