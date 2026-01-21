Концерт ко Дню инженерных войск ВС РФ прошел в Театре армии

В ходе мероприятия отличившиеся при выполнении боевых задач инженеры-саперы получили госнаграды

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Торжественный концерт в честь 325-летия инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации состоялся в Центральном академическом театре Российской армии, передает корреспондент ТАСС.

В ходе мероприятия инженеры-саперы, отличившиеся при выполнении боевых задач, получили государственные награды.

Участникам мероприятия показали 20-минутный документальный фильм, посвященный инженерным войскам. Затем музыкальные коллективы, включая Ансамбль песни и пляски инженерных войск и ансамбль "За веру и Отечество", исполнили для военнослужащих песни военных лет. Также прозвучала песня, написанная специально по случаю праздника народным артистом России Андреем Соколовым. В конце мероприятия прозвучала песня "Катюша", часть слов которой была исполнена на корейском языке в благодарность саперам КНДР, которые оказали ВС РФ помощь при разминировании Курской области.

День инженерных войск отмечается ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации 21 января. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года и ведет отсчет с открытия Петром I 21 января 1701 года в Москве первой Инженерной школы. Ныне празднуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

В настоящее время в состав инженерных войск России входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, понтонно-мостовые, дорожные, маскировочные и другие подразделения. Среди задач инженерного обеспечения особое место занимает разминирование. На сегодняшний день в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий и приграничья саперами очищено более 250 тыс. га, обнаружено и уничтожено свыше 4,5 млн взрывоопасных предметов.