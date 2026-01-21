В МО РФ прошло заседание российско-мьянманской группы по сотрудничеству

В российском оборонном ведомстве отметили, что переговоры проведены по линии Главного управления международного военного сотрудничества

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российско-мьянманская группа по военному сотрудничеству в ходе заседания согласовала мероприятия двустороннего взаимодействия на очередной период сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В Министерстве обороны Российской Федерации 21 января 2026 года состоялось очередное заседание российско-мьянманской рабочей группы по военному сотрудничеству. <…> В ходе заседания согласованы мероприятия двустороннего взаимодействия на очередной период сотрудничества", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что переговоры проведены по линии Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ на уровне руководства структурных подразделений, отвечающих за планирование и реализацию контактов между оборонными ведомствами.

Встреча прошла конструктивно, в теплой и дружественной атмосфере, добавили в Минобороны РФ.