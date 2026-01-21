Цивилева: министерство обороны осуществляет 78 видов выплат

Из них 31 пособие связано с участием в спецоперации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерством обороны РФ осуществляется 78 видов выплат, в том числе 31 выплата связана с участием в специальной военной операции. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

"Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей Министерства обороны. Всего министерством осуществляется 78 видов выплат, в том числе 31 выплата связана непосредственно с участием в специальной военной операции", - подчеркнула она.