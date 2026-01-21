Над регионами России за два часа сбили 52 украинских БПЛА

Из них 36 уничтожили над акваторией Азовского моря

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа, 36 из них - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 8 БПЛА - над акваторией Черного моря, 4 БПЛА - над территорией Республики Крым и 4 БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сказали в Минобороны.