Над регионами России за три часа сбили 17 украинских БПЛА

Из них восемь дронов уничтожили над Краснодарским краем

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за три часа 17 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря и 1 БПЛА - над территорией Республики Крым", - сказали там.