Российский боец ликвидировал шесть солдат ВСУ в ближнем бою

Младший сержант Михаил Чалов также удержал захваченную позицию до прибытия подкрепления
Редакция сайта ТАСС
21:03

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Младший сержант Михаил Чалов в ближнем бою уничтожил шесть украинских военных и удержал захваченную позицию до прибытия подкрепления, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи, Михаил невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, ворвался на позиции противника и уничтожил 6 боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия. После чего удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения. Благодаря мужеству и профессионализму Михаила Чалова опорный пункт противника был захвачен", - говорится в сообщении. 

