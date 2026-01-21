Российский боец вытащил восемь раненых товарищей из-под огня за один бой
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Старший сержант Артем Старченко вынес в безопасное место восемь раненых товарищей под огнем противника, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделение Артема Старченко выполнял задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем ВСУ Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Благодаря действиям старшего сержанта удалось спасти жизни военнослужащим.