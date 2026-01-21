Российский боец вытащил восемь раненых товарищей из-под огня за один бой

Благодаря действиям старшего сержанта Артема Старченко удалось спасти жизни военнослужащим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Старший сержант Артем Старченко вынес в безопасное место восемь раненых товарищей под огнем противника, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Подразделение Артема Старченко выполнял задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем ВСУ Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Благодаря действиям старшего сержанта удалось спасти жизни военнослужащим.