Пленный из ВСУ: инструкторы под прицелом сопровождают солдат до туалета

Это приходится делать, чтобы не дать мобилизованным сбежать, рассказал пленный из 60-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинские инструкторы сопровождают мобилизованных до туалета под прицелом автоматов, чтобы те не сбегали из учебных частей. Об этом рассказал пленный из 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Машталер в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Подготовку мы проходили в Десне. Это не подготовка, это такое дурное "занятие для школьника". Под автоматом даже в туалет выводили, чтобы [никто] не убежал", - сказал он.

По словам пленного, он вместе с сослуживцами был отправлен в зону боевых действий на краснолиманское направление, где получил приказ окопаться на занимаемой территории, но вскоре попал под обстрел ВС РФ. "Нам сказали там обосноваться и окапываться. А чем копать? Дали одну лопатку на троих. Произошел взрыв. Забросило нас троих, меня бросило в стенку. Я отключился на какое-то время. Потом встал, смотрю: один мой товарищ покрыт землей, другой не дышал", - рассказал он.

Машталер добавил, что после того, как смог выбраться из уничтоженной позиции, решил прятаться в заброшенных домах, а спустя несколько дней был обнаружен российскими военнослужащими и сдался в плен.