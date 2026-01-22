Водитель-механик группировки "Днепр" спас сослуживцев от украинского дрона

Боец с позывным Крым отметил усиление активности ударных БПЛА ВСУ в левобережной части Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Водитель-механик расчета ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Крым спас товарищей от удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины во время поездки на боевую задачу. Об этом военнослужащий рассказал ТАСС.

"Совсем недавно FPV нас преследовал. Благо моему РЭБу (станции радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), который стоит, успешно его подавил. В 280-300 м он упал, бахнул, ушли от него. Спас свой расчет", - сказал Крым.

Боец отметил усиление активности ударных беспилотников ВСУ в левобережной части Херсонской области.

"Сейчас много их [БПЛА] сюда залетает, проходят в непосредственной близости, судя по "Булату" (детектор дронов - прим. ТАСС). Около 8-12 штук проходило рядом в последнее время", - отметил военнослужащий.