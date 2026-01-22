Операторы БПЛА уничтожили наземные платформы и пикапы ВСУ в Купянском районе

Цели поразили бойцы группировки "Запад", отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе в Харьковской области. На кадрах объективного контроля в режиме реального времени прямые попадания FPV-дронов и боеприпасов, сброшенных с ударных БПЛА, и уничтожение наземных робототехнических комплексов и пикапов боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, применяя ударные дроны-камикадзе и беспилотники по технике ВСУ, российские бойцы срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника.

Расчеты ПВО и беспилотников группировки войск "Север" защищают небо от разведывательных и боевых дронов ВСУ в Харьковской области, отметили в Минобороны. "В ходе наступательных действий силами расчетов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в том числе уничтожены разрозненные группы боевиков ВСУ, брошенные командованием, и вражеские роботизированные комплексы, используемые для доставки провизии и боеприпасов", - подчеркнули в ведомстве.