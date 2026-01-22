ТАСС: под Сумами подписавших "молодежный" контракт с ВСУ бросают на передовую

В российских силовых структурах отметили, что среди этих военных наблюдаются большие потери

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Военнослужащие от 18 до 24 лет, подписавшие "молодежный" контракт с ВСУ, в Сумской области направляются на передовые позиции и несут потери. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18-24. Среди них подтверждаются большие потери", - сказал собеседник.

В декабре 2025 года секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко сообщал в интервью изданию "Украинская правда", что всего около 5 тыс. человек подписали "молодежный" контракт с ВСУ, несмотря на выплату 1 млн гривен ($24 тыс.) и облегченные условия службы.

Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о судьбе 11 военных, подписавших с ВСУ "молодежный" контракт. Трое солдат младше мобилизационного возраста считаются пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил жизнь самоубийством, четверо были тяжело ранены. Один из подписавших контракт заявил в интервью агентству, что пожалел о своем решении, а позднее покинул Украину.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале 2025 года Минобороны Украины по инициативе Владимира Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.