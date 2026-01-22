ТАСС: Киев бросает к Хатнему недолечившихся пограничников

В российских силовых структурах рассказали, что сотрудников Госпогранслужбы Украины выписывают из госпиталей до завершения срока реабилитации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Командование ВСУ усиливает позиции в районе Хатнего Харьковской области пограничниками, вызывая их из отпусков и выписывая преждевременно из госпиталей. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе Хатнего для недопущения утраты позиций командование ВСУ в срочном порядке усиливает позиции военнослужащими 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации", - сказал собеседник агентства.