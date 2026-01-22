В России создали многопульные патроны "Многоточие" для борьбы с дронами

В Ростехе сообщили, что боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

"Боеприпасы "Многоточие" разработаны с учетом реалий современного боя, где одной из главных угроз для бойцов стали миниатюрные беспилотники. Практика показывает, что стрелковое оружие является эффективным средством защиты от БПЛА. Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 м по сравнению с штатными патронами. Они уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и отлично зарекомендовали себя в работе по малоразмерным и высокоманевренным воздушным целям", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

В Ростехе уточнили, что патроны СЦ 226-го калибра 5,45х39 мм и СЦ 228-го калибра 7,62х54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. "При этом используются штатная гильза и штатный порох, что упрощает серийное производство "Многоточия" на предприятиях патронной отрасли. Благодаря конструктивному решению все три элемента при выходе из канала ствола равномерно разделяются, что увеличивает кучность стрельбы и существенно повышает вероятность поражения малоразмерных целей", - отметили в госкорпорации.

В Ростехе добавили, что при использовании "Многоточия" эксплуатационные характеристики оружия остаются на прежнем уровне, не требуется его доработка и установка дополнительного навесного оборудования. Стрельба патроном может вестись с установленным глушителем.