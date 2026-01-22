Группировка "Север" уничтожила БПЛА ВСУ у границы Белгородской области

Цель поразили операторы беспилотников группировки

БЕЛГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили ударный беспилотник "Дартс" Вооруженных сил Украины на подлете к госгранице с Белгородской областью. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

"В ходе боевого дежурства постов воздушного наблюдения в буферной зоне безопасности был обнаружен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к границе, данные о цели и предположительный маршрут следования были переданы расчету FPV-дронов. Специалисты беспилотных систем ["Севера"] "встретили" ударный беспилотник самолетного типа "Дартс" ВСУ, заняв высоту в слепой для него зоне, оператор произвел таран и дистанционный подрыв осколочно-фугасной боевой части, за счет разлета поражающих элементов БПЛА противника был уничтожен над территорией буферной зоны безопасности", - рассказали там.

Как отметили в группировке, бойцы "Севера" активно применяют FPV-дроны для поражения гексакоптеров противника типа "Баба-яга", живой силы, техники и опорных пунктов. "Благодаря активному применению и мастерству специалистов беспилотных систем создаются все условия для плодотворного расширения буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы", - добавили там.