ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 125 военных

Потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 145 военнослужащих

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 125 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 145 военнослужащих, "Запад" - более 180, "Южная" - до 100, "Центр" - свыше 390, "Восток" - более 270, "Днепр" - до 40 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области. Противник потерял боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубцы, Яцковка, Коровий Яр ДНР, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка Харьковской области. Потери противника составили 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 4 склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Васютинское, Красноторка и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино ДНР, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Риздвянка, Воздвижевка, Зарница, Розовка, Комсомольское, Долинка, Цветковое Запорожской области и Васильковка Днепропетровской области. Противник потерял 4 боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.