Новобранцы Президентского полка принесут присягу в Кремле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Осенние призывники Президентского полка, поступившие на службу из нескольких десятков регионов России, принесут сегодня военную присягу. Торжественная церемония по традиции состоится на Соборной площади Кремля.

До присяги новобранцы проходили подготовку в учебном пункте полка в Подмосковье. Они изучали статьи общевоинских уставов Вооруженных сил РФ, тексты гимна РФ и присяги, учились носить военную форму, осваивали базовые навыки строевой подготовки. После церемонии военнослужащие приступят к службе в различных подразделениях Президентского полка в соответствии с полученным распределением.

Президентский полк - элитная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей. Службу в полку несут как контрактники, так и молодые люди по призыву. Набор идет в 48 регионах, главное требование - желание будущего новобранца, хотя он должен обладать и определенными внешними данными, например, иметь рост от 175 до 190 см. Как объясняют командиры, это связано с тем, что обязанность военнослужащих Президентского полка - быть на виду.

Так, кремлевцы стоят на "Посту номер один" у Могилы Неизвестного солдата, выстраиваются почетным караулом при встречах высоких иностранных гостей в Кремле, в теплое время года каждую субботу проводят торжественную церемонию развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля. Строевая подготовка, во время которой отрабатывается знаменитый кремлевский шаг, занимает по 5-6 часов в день. Однако служба - это не только церемонии, ведется постоянная боевая подготовка, солдаты учатся водить боевую технику, стрелять, отрабатывать приемы рукопашного боя и изучать тактику ведения современного боя, кавалерийский эскорт осваивает верховую езду и азы ветеринарии.

Официальный день рождения Президентского полка - 8 апреля 1936 года, когда был подписан приказ по гарнизону Московского Кремля, по которому Батальон особого назначения реорганизован в Полк специального назначения Управления коменданта Московского Кремля. Формирование полка началось еще раньше - в декабре 1918 года, когда к охране Московского Кремля были привлечены пулеметные курсы, которые в феврале 1921 года были преобразованы в Первую школу красных командиров имени ВЦИК. В 1929 году при Школе создается учебный батальон, который в дальнейшем преобразуется в Батальон подготовки командиров взводов запаса. В октябре 1935 года полномочия по охране Московского Кремля передаются Батальону особого назначения. С тех пор полк несколько раз менял название, но его задачи сохранялись.