Подразделения Южной группировки поразили 31 укрытие ВСУ

Также противник лишился пяти пунктов временной дислокации, двух терминалов Starlink, семи антенн связи и трех наземных робототехнических комплексов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск за прошедшие сутки поразили 5 пунктов временной дислокации и 31 укрытие с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены семь антенн связи, два терминала Starlink, три наземных робототехнических комплекса. Поражено 5 пунктов временной дислокации, а также 31 укрытие с личным составом ВСУ", - сказал он.

Астафьев добавил, что также были сбиты шесть беспилотников противника.