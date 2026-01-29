Подразделения Южной группировки поразили 31 укрытие ВСУ
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск за прошедшие сутки поразили 5 пунктов временной дислокации и 31 укрытие с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены семь антенн связи, два терминала Starlink, три наземных робототехнических комплекса. Поражено 5 пунктов временной дислокации, а также 31 укрытие с личным составом ВСУ", - сказал он.
Астафьев добавил, что также были сбиты шесть беспилотников противника.